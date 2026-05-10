La scène est à vous ! Soirée Open Mic Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

La scène est à vous ! Soirée Open Mic

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique Fête du prêt d’instruments de musique.

La scène est à vous ! Soirée Open Mic Blues avec les musiciens de Bleu Vernon

Un Open Mic , ou scène ouverte, est une opportunité unique de découverte et d’expression où beaucoup montent sur scène pour la toute première fois !

Que vous soyez un spectateur ou un musicien (débutants ou confirmés), aspirant à partager votre voix devant un public, voici un espace convivial où vous pouvez tester des nouveaux morceaux en live, en solo, en duo ou en groupe. Le thématique cette fois-ci, c’est la musique du diable , le blues.

Country blues, Chicago blues, blues rock, Gospel blues, blues africains, Jazz blues … si c’est blues-like ou bluesy, vous estes le bienvenu sur notre scène.

Public Pas besoin de monter sur scène pour participer ! Venez simplement écouter, découvrir et soutenir les artistes d’un soir.

Entrée libre !

Comment participer ?

L’inscription est ouverte à tous, quel que soit votre niveau. L’idée est avant tout le partage et la convivialité.

Musiciens Interprètes Vous pouvez interpréter une reprise ou une composition originale. Un piano électrique et un système de sonorisation (micros, entrées jack) seront à votre disposition.

Pour ceux qui voudrais un accompagnent musicale, le groupe de blues, Bleu Vernon, seront sur place pour vous accompagner sur la batterie, la guitare ou la basse. Une liste de standards de blues serait disponible si vous voulez improviser avec eux. Vous pourriez piocher dans une liste d’une dizaine de chansons allant de Muddy Waters à George Thorogood en passant par Janis Joplin.

Musiciens, contactez Elizabeth, 02 32 64 53 06 etesla@sna27.fr .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : La scène est à vous ! Soirée Open Mic

L’événement La scène est à vous ! Soirée Open Mic Vernon a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération