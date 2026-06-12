Soirée spéciale Toy Story 5 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Soirée spéciale Toy Story 5

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Avis à tous les petits et grands aventuriers ! En partenariat avec Stark Anim’Action, votre cinéma vous prépare une matinée magique et totalement immersive pour célébrer le grand retour de Woody, Buzz et tous leurs amis.

Bien plus qu’une simple projection, c’est un véritable festival autour du film qui vous attend !

Au programme des festivités

– Animations & Cosplay Rencontrez des personnages plus vrais que nature !

– Stand de Goodies Repartez avec des souvenirs exclusifs de vos jouets préférés.

– Cadeaux Des surprises vous attendent pour rendre ce moment inoubliable ! .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Soirée spéciale Toy Story 5

L’événement Soirée spéciale Toy Story 5 Vernon a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération