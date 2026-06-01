Fête de la musique Cour de l’école du Centre Cornimont samedi 20 juin 2026.

Cornimont

Fête de la musique

Cour de l’école du Centre 5 Place de la Pranzière Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Plusieurs concerts proposés à l’occasion de la fête de la musique Concert des élèves de Sébastien Formet; Duo Anne et Laurent; Ruda et le groupe Terzel pour terminer. Sur place buvette par l’ECSP et petite restauration par le SEL des Hauts, dès 16h.Tout public

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Cour de l’école du Centre 5 Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 25 42 83

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English :

Several concerts will be held as part of the Fête de la Musique: a concert by Sébastien Formet’s students; the Anne and Laurent duo; and, to close out the event, Ruda and the band Terzel. On site: refreshments provided by the ECSP and light snacks by the SEL des Hauts, starting at 4 p.m.

L’événement Fête de la musique Cornimont a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES