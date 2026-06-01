Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Cour de l’école du Centre Cornimont

Fête de la musique Cour de l’école du Centre Cornimont

Fête de la musique Cour de l’école du Centre Cornimont samedi 20 juin 2026.

Lieu : Cour de l'école du Centre

Adresse : 5 Place de la Pranzière

Ville : 88310 Cornimont

Département : Vosges

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Cornimont

Fête de la musique

Cour de l’école du Centre 5 Place de la Pranzière Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Plusieurs concerts proposés à l’occasion de la fête de la musique Concert des élèves de Sébastien Formet; Duo Anne et Laurent; Ruda et le groupe Terzel pour terminer. Sur place buvette par l’ECSP et petite restauration par le SEL des Hauts, dès 16h.Tout public
0  .

Cour de l’école du Centre 5 Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 25 42 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Several concerts will be held as part of the Fête de la Musique: a concert by Sébastien Formet’s students; the Anne and Laurent duo; and, to close out the event, Ruda and the band Terzel. On site: refreshments provided by the ECSP and light snacks by the SEL des Hauts, starting at 4 p.m.

L’événement Fête de la musique Cornimont a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

À voir aussi à Cornimont (Vosges)