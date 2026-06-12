Fête de la musique Coucy le château Coucy-le-Château-Auffrique
Fête de la musique Coucy le château Coucy-le-Château-Auffrique dimanche 21 juin 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
Fête de la musique Coucy le château
5 Rue du Pot d’Étain Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le dimanche 21 juin à 18h00 à Coucy-Le-Château.
Au programme
Fête de la musique .
En concert Les voix de l’Aisne.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 70 05
Rendez-vous le dimanche 21 juin à 18h00 à Coucy-Le-Château.
Au programme
Fête de la musique .
En concert Les voix de l’Aisne.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 70 05 .
5 Rue du Pot d’Étain Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 70 05
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English :
Rendezvous on Sunday June 21 at 6pm in Coucy-Le-Château.
On the program:
Fête de la musique .
Concert: Les voix de l’Aisne.
Free admission.
Information on 03 23 52 70 05
L’événement Fête de la musique Coucy le château Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard
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