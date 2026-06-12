Fête de la musique Coucy le château Coucy-le-Château-Auffrique dimanche 21 juin 2026.

Coucy-le-Château-Auffrique

Fête de la musique Coucy le château

5 Rue du Pot d’Étain Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous le dimanche 21 juin à 18h00 à Coucy-Le-Château.

Au programme

Fête de la musique .

En concert Les voix de l’Aisne.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 70 05

Rendez-vous le dimanche 21 juin à 18h00 à Coucy-Le-Château.

Au programme

Fête de la musique .

En concert Les voix de l’Aisne.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 70 05 .

5 Rue du Pot d’Étain Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 70 05

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English :

Rendezvous on Sunday June 21 at 6pm in Coucy-Le-Château.

On the program:

Fête de la musique .

Concert: Les voix de l’Aisne.

Free admission.

Information on 03 23 52 70 05

L’événement Fête de la musique Coucy le château Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard