Craon

FÊTE DE LA MUSIQUE

Centre-ville Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, Craon fête la musique !

La ville de Craon est heureuse de présenter un riche programme pour la Fête de la musique. Elle se déroulera dans le centre-ville le samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30.

En collaboration avec les bars et restaurants, venez profiter de plusieurs scènes en centre-ville, il y aura de la musique pour tous les goûts ! .

Centre-ville Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 99 08

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English :

On Saturday, June 20, 2026, Craon celebrates music!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Craon a été mis à jour le 2026-06-08 par SUD MAYENNE