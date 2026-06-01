FÊTE DE LA MUSIQUE Craon
FÊTE DE LA MUSIQUE Craon samedi 20 juin 2026.
Craon
FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville Craon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin 2026, Craon fête la musique !
La ville de Craon est heureuse de présenter un riche programme pour la Fête de la musique. Elle se déroulera dans le centre-ville le samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30.
En collaboration avec les bars et restaurants, venez profiter de plusieurs scènes en centre-ville, il y aura de la musique pour tous les goûts ! .
Centre-ville Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 99 08
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English :
On Saturday, June 20, 2026, Craon celebrates music!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Craon a été mis à jour le 2026-06-08 par SUD MAYENNE
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