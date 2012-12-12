Hydrocross Centre aquatique l’Odyssée Craon
Hydrocross Centre aquatique l’Odyssée Craon vendredi 19 juin 2026.
Craon
Hydrocross
Centre aquatique l’Odyssée 6 Rue Jean Bouin Craon Mayenne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:15:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Envie de se défouler après une semaine bien chargée ?
Venez participer à l’HYDROCROSS de l’Odyssée, un parcours sportif et intensif en ateliers aquatiques et terrestres !
Vendredi 19 juin
De 19h15 à 20h00
Centre Aquatique de l’Odyssée à Craon
12 € par personne (règlement à l’inscription)
Inscription par téléphone au 02 52 21 02 90 ou à l’accueil de l’Odyssée .
Centre aquatique l’Odyssée 6 Rue Jean Bouin Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 52 21 02 90
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Looking to unwind after a busy week?
L’événement Hydrocross Craon a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE
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