Hydrocross Centre aquatique l’Odyssée Craon

Craon

Hydrocross

Centre aquatique l’Odyssée 6 Rue Jean Bouin Craon Mayenne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:15:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Envie de se défouler après une semaine bien chargée ?

Venez participer à l’HYDROCROSS de l’Odyssée, un parcours sportif et intensif en ateliers aquatiques et terrestres !

Vendredi 19 juin

De 19h15 à 20h00

Centre Aquatique de l’Odyssée à Craon

12 € par personne (règlement à l’inscription)

Inscription par téléphone au 02 52 21 02 90 ou à l’accueil de l’Odyssée .

Centre aquatique l’Odyssée 6 Rue Jean Bouin Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 52 21 02 90

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English :

Looking to unwind after a busy week?

L’événement Hydrocross Craon a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE