Fête de la musique Damien Covers en concert Saint-Quentin dimanche 21 juin 2026.

Saint-Quentin

Fête de la musique Damien Covers en concert

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la fête de la musique, Damien Covers animera votre après-midi le dimanche 21 juin !

Retrouvez-le rue de la Sellerie de 16h à 16h45 pour un moment musical convivial et festif.

À l’occasion de la fête de la musique, Damien Covers animera votre après-midi le dimanche 21 juin !

Retrouvez-le rue de la Sellerie de 16h à 16h45 pour un moment musical convivial et festif. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 11 11

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English :

%C0 To celebrate Music Day, Damien Covers will be entertaining you on Sunday, June 21!

Join him on Rue de la Sellerie from 4:00 p.m. to 4:45 p.m. for a fun and festive musical event.

L’événement Fête de la musique Damien Covers en concert Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois