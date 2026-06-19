Fête de la musique Damien Covers en concert Saint-Quentin
Fête de la musique Damien Covers en concert Saint-Quentin dimanche 21 juin 2026.
Saint-Quentin
Fête de la musique Damien Covers en concert
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la fête de la musique, Damien Covers animera votre après-midi le dimanche 21 juin !
Retrouvez-le rue de la Sellerie de 16h à 16h45 pour un moment musical convivial et festif.
À l’occasion de la fête de la musique, Damien Covers animera votre après-midi le dimanche 21 juin !
Retrouvez-le rue de la Sellerie de 16h à 16h45 pour un moment musical convivial et festif. .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 11 11
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English :
%C0 To celebrate Music Day, Damien Covers will be entertaining you on Sunday, June 21!
Join him on Rue de la Sellerie from 4:00 p.m. to 4:45 p.m. for a fun and festive musical event.
L’événement Fête de la musique Damien Covers en concert Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois
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