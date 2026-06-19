Fête de la musique dans les bois Romans-sur-Isère
Fête de la musique dans les bois Romans-sur-Isère dimanche 21 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Fête de la musique dans les bois
Quartier des Balmes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 21:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique dans les bois.
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Quartier des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.artbre@gmail.com
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English :
Come celebrate music in the woods.
L’événement Fête de la musique dans les bois Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme
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