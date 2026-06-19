Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique dans les bois Romans-sur-Isère

Fête de la musique dans les bois Romans-sur-Isère dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Quartier des Balmes

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Fête de la musique dans les bois

Quartier des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique dans les bois.
  .

Quartier des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   asso.artbre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate music in the woods.

L’événement Fête de la musique dans les bois Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)