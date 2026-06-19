Fête de la musique dans les bois Romans-sur-Isère dimanche 21 juin 2026.

Romans-sur-Isère

Fête de la musique dans les bois

Quartier des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique dans les bois.

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Quartier des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.artbre@gmail.com

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English :

Come celebrate music in the woods.

L’événement Fête de la musique dans les bois Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme