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Fête de la musique des enfants Pau

Fête de la musique des enfants Pau

Fête de la musique des enfants Pau dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Allée Paul Valéry

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Pau

Fête de la musique des enfants

Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Matinée bulles en musique au kiosque du Parc Beaumont
9h Accueil
9h30 Début des ateliers
10h-10h45 Fanfare Los de Seiche
10h45 à à 12h Conservatoire, Harmonie Junior et orchestre d’Harmonie
11h30 à 12h Fanfare Los de Seiche   .

Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 

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English : Fête de la musique des enfants

L’événement Fête de la musique des enfants Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau

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