Fête de la musique des enfants Pau
Fête de la musique des enfants Pau dimanche 21 juin 2026.
Pau
Fête de la musique des enfants
Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Matinée bulles en musique au kiosque du Parc Beaumont
9h Accueil
9h30 Début des ateliers
10h-10h45 Fanfare Los de Seiche
10h45 à à 12h Conservatoire, Harmonie Junior et orchestre d’Harmonie
11h30 à 12h Fanfare Los de Seiche .
Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Fête de la musique des enfants
L’événement Fête de la musique des enfants Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau
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