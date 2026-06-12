Fête de la musique des enfants Pau dimanche 21 juin 2026.

Pau

Fête de la musique des enfants

Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Matinée bulles en musique au kiosque du Parc Beaumont

9h Accueil

9h30 Début des ateliers

10h-10h45 Fanfare Los de Seiche

10h45 à à 12h Conservatoire, Harmonie Junior et orchestre d’Harmonie

11h30 à 12h Fanfare Los de Seiche .

Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Fête de la musique des enfants

L’événement Fête de la musique des enfants Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau