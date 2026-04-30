Fête de la musique et des papas Cour du Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray
Fête de la musique et des papas Cour du Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray dimanche 21 juin 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Fête de la musique et des papas
Cour du Moulin l’Abbé 16 rue du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La musique dans sa diversité, à écouter ou à pratiquer sur place.
Attention Scènes ouvertes (pour faire plaisir à papa pour la Fête des pères) sur inscription avant le 7 juin. .
Cour du Moulin l’Abbé 16 rue du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 27 46 90 musique@les-maillons-mothais.fr
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English : Fête de la musique et des papas
L’événement Fête de la musique et des papas La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays Mellois