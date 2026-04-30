Fête de la musique et des papas Cour du Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray

La Mothe-Saint-Héray

Fête de la musique et des papas

Cour du Moulin l’Abbé 16 rue du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La musique dans sa diversité, à écouter ou à pratiquer sur place.

Attention Scènes ouvertes (pour faire plaisir à papa pour la Fête des pères) sur inscription avant le 7 juin. .

Cour du Moulin l’Abbé 16 rue du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 27 46 90 musique@les-maillons-mothais.fr

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English : Fête de la musique et des papas

L’événement Fête de la musique et des papas La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays Mellois