Puces couturières et loisirs créatifs Maison des Associations La Mothe-Saint-Héray

La Mothe-Saint-Héray

Puces couturières et loisirs créatifs

Maison des Associations 32 Rue du Maréchal Foch La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

1res puces des couturières et loisirs créatifs organisés par l’association Moth Art.

Réservations de table à 3 euros le mètre linéaire par jour.

Buvette et restauration possible.

Parking gratuit possible.

WC sur place. .

Maison des Associations 32 Rue du Maréchal Foch La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 96 01 29 Cathy.provot@gmail.com

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English : Puces couturières et loisirs créatifs

L’événement Puces couturières et loisirs créatifs La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois