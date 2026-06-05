Guinguette de la Fête nationale Devant le Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray
Guinguette de la Fête nationale Devant le Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray lundi 13 juillet 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Guinguette de la Fête nationale
Devant le Moulin l’Abbé Allée Madeleine Gelin La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Guinguette de la fête nationale. Restauration et buvette. Apporter ses couverts. .
Devant le Moulin l’Abbé Allée Madeleine Gelin La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 90 14 87 lamothestheray@gmail.com
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English : Guinguette de la Fête nationale
L’événement Guinguette de la Fête nationale La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois
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