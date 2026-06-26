Vide Maisons Géant La Mothe-Saint-Héray
Vide Maisons Géant La Mothe-Saint-Héray samedi 8 août 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Vide Maisons Géant
Toute la commune La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Vide Maisons géant dans toute la commune.
Déambulez dans les rues avec le plan de la commune et la liste des exposants.
Documents à récupérer au parking du Moulin l’Abbé .
Toute la commune La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 62 85 97 confreriefouacemothaise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Maisons Géant
L’événement Vide Maisons Géant La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
À voir aussi à La Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres)
- Guinguette de la Fête nationale Devant le Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray 13 juillet 2026
- La soirée des goules benèzes maison des associations La Mothe-Saint-Héray 17 juillet 2026
- Festival jeunes 79 La Mothe-Saint-Héray 27 juillet 2026
- Vide-maisons géant La Mothe-Saint-Héray 8 août 2026
- Fête des couleurs dans les rues La Mothe-Saint-Héray 15 août 2026