La Mothe-Saint-Héray

Vide Maisons Géant

Toute la commune La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Vide Maisons géant dans toute la commune.

Déambulez dans les rues avec le plan de la commune et la liste des exposants.

Documents à récupérer au parking du Moulin l’Abbé .

Toute la commune La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 62 85 97 confreriefouacemothaise@gmail.com

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English : Vide Maisons Géant

L’événement Vide Maisons Géant La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois