Fête des couleurs dans les rues La Mothe-Saint-Héray
Fête des couleurs dans les rues La Mothe-Saint-Héray samedi 15 août 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Fête des couleurs
dans les rues Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Un week-end consacré aux arts plastiques et picturaux.
Samedi et dimanche exposition des artistes de la Galerie nomade. Tous arts plastiques.
Dimanche concours de peintres amateurs. Les peintres représentent un coin de la cité jusqu’à 16h.
Proclamation des résultats à l’Orangerie à 18h. .
dans les rues Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 19 19 moulin-labbe@lamothe79800.fr
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English : Fête des couleurs
L’événement Fête des couleurs La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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