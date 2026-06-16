Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray
Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray vendredi 4 septembre 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Fête des Rosières
dans les rues La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Vendredi à dimanche
Fête foraine au Moulin l’Abbé
Vendredi à 21h
Cavalcade de chars illuminés suivie de la présentation des futurs mariés à la mairie et d’un spectacle pyro-mélodique à l’Orangerie vers 23h.
Buvette et restauration sur place
Samedi
15h Cortège des officiels et de jeunes costumés, remise du médaillon de Charles-Benjamin Chameau à la Maison des Rosières
15h30 Mariage civil de Morgane et Samuel à la mairie puis à l’église.
17h Présentation des mariés à la Maison des Rosières.
À partir de 19h30 Soirée dansante avec la participation des mariés. Animation Pop Horn et DJ.
Soirée au complexe sportif. Buvette et restauration sur place
Dimanche
8h30 Marche pédestre, course adultes et parcours enfants
15h Cavalcade au départ de l’Orangerie.
Final en musique au Moulin l’Abbé .
dans les rues La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 90 14 87 comitedesfetes.lamothestheray@gmail.com
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English : Fête des Rosières
L’événement Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois
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