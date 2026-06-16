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Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray

Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray

Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray vendredi 4 septembre 2026.

Adresse : dans les rues

Ville : 79800 La Mothe-Saint-Héray

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif : 5 5 5

La Mothe-Saint-Héray

Fête des Rosières

dans les rues La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-04

Vendredi à dimanche
Fête foraine au Moulin l’Abbé

Vendredi à 21h
Cavalcade de chars illuminés suivie de la présentation des futurs mariés à la mairie et d’un spectacle pyro-mélodique à l’Orangerie vers 23h.
Buvette et restauration sur place

Samedi
15h Cortège des officiels et de jeunes costumés, remise du médaillon de Charles-Benjamin Chameau à la Maison des Rosières
15h30 Mariage civil de Morgane et Samuel à la mairie puis à l’église.
17h Présentation des mariés à la Maison des Rosières.
À partir de 19h30 Soirée dansante avec la participation des mariés. Animation Pop Horn et DJ.
Soirée au complexe sportif. Buvette et restauration sur place

Dimanche
8h30 Marche pédestre, course adultes et parcours enfants
15h Cavalcade au départ de l’Orangerie.
Final en musique au Moulin l’Abbé   .

dans les rues La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 90 14 87  comitedesfetes.lamothestheray@gmail.com

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English : Fête des Rosières

L’événement Fête des Rosières La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois

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