Visite libre : « le moulin l’Abbé : un patrimoine industriel toujours en mouvement », Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre, La Mothe-Saint-Héray

Informations pratiques

Visite libre : « le moulin l’Abbé : un patrimoine industriel toujours en mouvement » 18 – 20 septembre Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre Deux-Sèvres

Tarifs : 1€ à partir de 12 ans / 4,50€ pour les adultes. Les billets donnent accès à la minoteries et aux expositions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Madeleine, dernière minotière des lieux, a légué un appareil industriel exceptionnel : une minoterie particulièrement élaborée, dissimulée dans un bâtiment qui cache bien son jeu.

Ici, il ne s’agit pas d’une simple meule tournant sur une autre pour écraser les grains, mais d’un système complexe de machines réparties sur trois niveaux et reliées par des courroies traversant les planchers.

Et tout fonctionne encore, sans électricité !

Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 16 rue du Pont l’Abbé, 79800 La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 19 19 http://www.moulinlabbe.fr Ce site hydraulique est attesté au XIIe siècle, occupé par un moulin à tan au XVIIe siècle et par un moulin à blé à partir du début du XVIIIe siècle. Modifié au milieu du XIXe siècle, le moulin est agrandi et rééquipé entre 1911 et 1936 par le meunier Ludovic Gélin. Les transmissions et la machinerie subsistantes datent pour l’essentiel de cette époque. Cet édifice est tout à fait représentatif des moulins de la région. Il a conservé la plupart de ses mécanismes et de ses machines dont la présence, témoignant de deux étapes de l’évolution industrielle du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle, est particulièrement significative. Parking arboré face au moulin.

Madeleine, dernière minotière, a légué un appareil industriel exceptionnel : une minoterie très élaborée, dissimulée dans un bâtiment qui cache bien son jeu. Ce n’est pas une simple meule qui tourne…

©Commune de La Mothe Saint-Héray