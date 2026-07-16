Exposition : « Les Pibolous de La Mothe-Saint-Héray », Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre, La Mothe-Saint-Héray

Informations pratiques

Exposition : « Les Pibolous de La Mothe-Saint-Héray » 18 – 20 septembre Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre Deux-Sèvres

Tarifs : 1€ à partir de 12 ans / 4,50€ pour les adultes. Les billets donnent accès au moulin, ainsi qu’aux collections et expositions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Pibolous racontent l’histoire de leur association, engagée dès les années 1960 dans la préservation et la transmission de la culture populaire poitevine.

Danses traditionnelles, musique, théâtre et costumes témoignent de ce patrimoine vivant, transmis de génération en génération.

Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 16 rue du Pont l’Abbé, 79800 La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 19 19 http://www.moulinlabbe.fr Ce site hydraulique est attesté au XIIe siècle, occupé par un moulin à tan au XVIIe siècle et par un moulin à blé à partir du début du XVIIIe siècle. Modifié au milieu du XIXe siècle, le moulin est agrandi et rééquipé entre 1911 et 1936 par le meunier Ludovic Gélin. Les transmissions et la machinerie subsistantes datent pour l’essentiel de cette époque. Cet édifice est tout à fait représentatif des moulins de la région. Il a conservé la plupart de ses mécanismes et de ses machines dont la présence, témoignant de deux étapes de l’évolution industrielle du milieu du XIXe siècle au début du XXe siècle, est particulièrement significative. Parking arboré face au moulin.

Les pibolous racontent l’histoire de leur association qui a réagi dès les années 60 pour conserver et transmettre la culture populaire poitevine : les danses trad, la musique, le théâtre, les…

©Commune de La Mothe Saint-Héray