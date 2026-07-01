Exposition : Afrik-A, L’Orangerie, La Mothe-Saint-Héray
vendredi 18 septembre 2026 · L'Orangerie · La Mothe-Saint-Héray
Informations pratiques
Exposition : Afrik-A 18 – 20 septembre L’Orangerie Deux-Sèvres
Gratuit. Accès libre à la galerie et aux jardins.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
L’un est originaire du Sénégal, l’autre du Congo. De nombreux points communs les réunissent aujourd’hui à l’Orangerie. Tous deux partagent un profond sens de la bienveillance et pratiquent la musique, mais ce sont ici leurs talents artistiques qui sont mis à l’honneur.
Les tableaux de sable de Demba Diarra traduisent sa sensibilité et sa mémoire de l’Afrique. Les sculptures de Sylvain Dbemba, nourries de son vécu personnel et de son parcours migratoire, interrogent quant à elles les notions de frontières.
L’Orangerie Allée de l’Orangerie, 79800 La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Quincangrousse Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.la-mothe-saint-heray.fr Édifiée en 1634 par Nicolas Tillon, maître maçon de Richelieu, sur commande d’Henri de Baudéan, comte de Parabère, l’Orangerie demeure l’unique vestige du château du Moyen Âge.
Les jardins à la française du XVIIe siècle, situés le long d’un grand canal, entourés de citronniers et d’orangers, sont fermés par une galerie-orangerie et des pavillons passerelles.
En 1913, ce monument est en ruine et sera sauvé et classé au titre des Monuments historiques en 1925 grâce à la détermination de citoyens Mothais et de l’association régionaliste poitevine présidée par le Dr. Corneille.
Reconvertie en salle d’expositions, la galerie s’anime autour d’événements culturels.
L’un est originaire du Sénégal, l’autre du Congo. De nombreux points communs les réunissent aujourd’hui à l’Orangerie. Tous deux partagent un profond sens de la bienveillance et pratiquent la mais ce…
©Commune de La Mothe Saint-Héray
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