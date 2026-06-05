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Ronde de Chambrille La Mothe-Saint-Héray

Ronde de Chambrille La Mothe-Saint-Héray dimanche 30 août 2026.

Adresse : Moulin l'Abbé

Ville : 79800 La Mothe-Saint-Héray

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

La Mothe-Saint-Héray

Ronde de Chambrille

Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 16:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Randonnée de navigation régulée de véhicules de plus de 30 ans
sur route ouverte. Au départ et à l’arrivée, le public peut admirer ces
véhicules d’époque parfaitement entretenus par des passionnés.   .

Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 76 93 

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English : Ronde de Chambrille

L’événement Ronde de Chambrille La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois

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