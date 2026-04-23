Festival jeunes 79 La Mothe-Saint-Héray
Festival jeunes 79 La Mothe-Saint-Héray lundi 27 juillet 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Festival jeunes 79
La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27
Festival jeunes 79 musique et arts de rue
Au programme Concert, DJ Party, Soirée mousse, Ateliers, Jeux et animations, Découverte des casques VR .
La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 47 10 71
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English : Festival jeunes 79
L’événement Festival jeunes 79 La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays Mellois