La Mothe-Saint-Héray

Festival jeunes 79

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Festival jeunes 79 musique et arts de rue

Au programme Concert, DJ Party, Soirée mousse, Ateliers, Jeux et animations, Découverte des casques VR .

La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 47 10 71

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English : Festival jeunes 79

L’événement Festival jeunes 79 La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays Mellois