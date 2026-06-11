La soirée des goules benèzes maison des associations La Mothe-Saint-Héray vendredi 17 juillet 2026.

La Mothe-Saint-Héray

La soirée des goules benèzes

maison des associations chemin de la Brumauderie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Restauration de terroir et buvette par la Confrérie de la fouace et les Maillons Mothais.

Ateliers danse et parlanjhe.

Au programme

15 h à 17 h Atelier danse trad avec les Pibolous

17h à 19h L’Atelier patrimoine de Vouillé vous invite à causae de même avec nouz autres . Sur inscription.

de 17h à 18h initiation au parlanjhe.

de 18h à 19h initiation à la lecture de textes, d’histoires et de chansons en parlanjhe

19h30 Animation avec lectures de textes, d’histoires et de chansons en parlanjhe travaillés pendant de l’atelier de 17h

20h Défilé dé-coiffe(é). Ambiance torride sur le planchet ! Pour célébrer la haute couture do gens de nout pays avec la collection des années 60 de Jean-Pierre Gaunord

20h30 Bal trad animé par la Pastourelle .

maison des associations chemin de la Brumauderie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine adjoint3@lamothe79800.fr

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English : La soirée des goules benèzes

L’événement La soirée des goules benèzes La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois