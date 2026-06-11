La soirée des goules benèzes maison des associations La Mothe-Saint-Héray
La soirée des goules benèzes maison des associations La Mothe-Saint-Héray vendredi 17 juillet 2026.
La Mothe-Saint-Héray
La soirée des goules benèzes
maison des associations chemin de la Brumauderie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Restauration de terroir et buvette par la Confrérie de la fouace et les Maillons Mothais.
Ateliers danse et parlanjhe.
Au programme
15 h à 17 h Atelier danse trad avec les Pibolous
17h à 19h L’Atelier patrimoine de Vouillé vous invite à causae de même avec nouz autres . Sur inscription.
de 17h à 18h initiation au parlanjhe.
de 18h à 19h initiation à la lecture de textes, d’histoires et de chansons en parlanjhe
19h30 Animation avec lectures de textes, d’histoires et de chansons en parlanjhe travaillés pendant de l’atelier de 17h
20h Défilé dé-coiffe(é). Ambiance torride sur le planchet ! Pour célébrer la haute couture do gens de nout pays avec la collection des années 60 de Jean-Pierre Gaunord
20h30 Bal trad animé par la Pastourelle .
maison des associations chemin de la Brumauderie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine adjoint3@lamothe79800.fr
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English : La soirée des goules benèzes
L’événement La soirée des goules benèzes La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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