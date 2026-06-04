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Vide-maisons géant La Mothe-Saint-Héray

Vide-maisons géant La Mothe-Saint-Héray

Vide-maisons géant La Mothe-Saint-Héray samedi 8 août 2026.

Adresse : toute la commune

Ville : 79800 La Mothe-Saint-Héray

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Mothe-Saint-Héray

Vide-maisons géant

toute la commune La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Grand vide maisons
Accès libre pour les visiteurs.
Vendeurs inscription avant la mi-juin   .

toute la commune La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 62 85 97  confreriefouacemothaise@gmail.com

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English : Vide-maisons géant

L’événement Vide-maisons géant La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pays Mellois

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