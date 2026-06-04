Vide-maisons géant La Mothe-Saint-Héray
Vide-maisons géant La Mothe-Saint-Héray samedi 8 août 2026.
La Mothe-Saint-Héray
Vide-maisons géant
toute la commune La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Grand vide maisons
Accès libre pour les visiteurs.
Vendeurs inscription avant la mi-juin .
toute la commune La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 62 85 97 confreriefouacemothaise@gmail.com
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English : Vide-maisons géant
L’événement Vide-maisons géant La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pays Mellois
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