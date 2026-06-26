Artothèque en ruralités Moulin l’Abbé La Mothe-Saint-Héray

Informations pratiques

La Mothe-Saint-Héray

Artothèque en ruralités

Moulin l’Abbé 16 rue du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : 2.5 – 2.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Une exposition qui présente l’artothèque de la Villa Pérochon Centre d’art contemporain photographique d’intérêt national et s’inscrit dans une démarche de diffusion de la création contemporaine, au plus près des habitants et des communes autour de Niort.

En partenariat avec l’association mothaise La petite orangerie , les clichés ont été sélectionnés en suivant le thème Cacher, c’est révéler? . .

Moulin l’Abbé 16 rue du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 19 19 moulin-labbe@lamothe79800.fr

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English : Artothèque en ruralités

L’événement Artothèque en ruralités La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois