Musique et papas en fête, Moulin l’Abbé, La Mothe-Saint-Héray

Musique et papas en fête Dimanche 21 juin, 16h00 Moulin l’Abbé Deux-Sèvres

Scène ouverte sur inscription avant le 7 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

La musique dans sa diversité, et des scènes ouvertes pour faire plaisir à papa !

16h : Chorale éphémère dirigée par le duo Amalia pour accompagner le duo sur une des ses chansons à 20h30. sans inscription

17h30 : Musique baroque au violoncelle

18h : Les Brass Bouillon, trio de cuivres

18h45 : Le bocal : musique mélangée, aux clarinettes

19h30 : Le Mojoline

20h30 : Duo Amalia et la chorale éphémère

21h30 : Les Radiatorz, rock garage

Scènes ouvertes à 17h15, 18h30, 19h15 et 21h15 sur inscription avant le 7 juin.

Restauration, buvette dans un cadre charmant

Moulin l’Abbé 16 rue du Pont l’Abbé 79800 La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 19 19 http://www.la-mothe-saint-heray.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61575524777478 Moulin à eau sur la Sèvre Niortaise Parking allée Madeleine Gelin

La musique dans sa diversité, et des scènes ouvertes pour faire plaisir à papa !

©Héray’ziK