Musique et papas en fête, Moulin l’Abbé, La Mothe-Saint-Héray
Musique et papas en fête, Moulin l’Abbé, La Mothe-Saint-Héray dimanche 21 juin 2026.
Musique et papas en fête Dimanche 21 juin, 16h00 Moulin l’Abbé Deux-Sèvres
Scène ouverte sur inscription avant le 7 juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
La musique dans sa diversité, et des scènes ouvertes pour faire plaisir à papa !
16h : Chorale éphémère dirigée par le duo Amalia pour accompagner le duo sur une des ses chansons à 20h30. sans inscription
17h30 : Musique baroque au violoncelle
18h : Les Brass Bouillon, trio de cuivres
18h45 : Le bocal : musique mélangée, aux clarinettes
19h30 : Le Mojoline
20h30 : Duo Amalia et la chorale éphémère
21h30 : Les Radiatorz, rock garage
Scènes ouvertes à 17h15, 18h30, 19h15 et 21h15 sur inscription avant le 7 juin.
Restauration, buvette dans un cadre charmant
Moulin l’Abbé 16 rue du Pont l’Abbé 79800 La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 19 19 http://www.la-mothe-saint-heray.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61575524777478 Moulin à eau sur la Sèvre Niortaise Parking allée Madeleine Gelin
La musique dans sa diversité, et des scènes ouvertes pour faire plaisir à papa !
©Héray’ziK
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