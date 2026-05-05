La Mothe-Saint-Héray

Puces couturières et loisirs créatifs

Maison des associations 32 rue Mal Foch La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Puces couturières et Loisirs créatifs à la Maison des Associations de La Mothe Saint Heray

Réservation jusqu a 10 juin

Prix 3 euros le mètre linéaire par jour

parking devant ou 300 m parc Pont Labbé

Restauration et buvette .

Maison des associations 32 rue Mal Foch La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 96 01 29 cathy.provot@gmail.com

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English : Puces couturières et loisirs créatifs

L’événement Puces couturières et loisirs créatifs La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays Mellois