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Puces couturières et loisirs créatifs La Mothe-Saint-Héray

Puces couturières et loisirs créatifs La Mothe-Saint-Héray

Puces couturières et loisirs créatifs La Mothe-Saint-Héray samedi 20 juin 2026.

Adresse : Maison des associations 32 rue Mal Foch

Ville : 79800 La Mothe-Saint-Héray

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 3

La Mothe-Saint-Héray

Puces couturières et loisirs créatifs

Maison des associations 32 rue Mal Foch La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Puces couturières et Loisirs créatifs à la Maison des Associations de La Mothe Saint Heray
Réservation jusqu a 10 juin
Prix 3 euros le mètre linéaire par jour
parking devant ou 300 m parc Pont Labbé
Restauration et buvette   .

Maison des associations 32 rue Mal Foch La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 96 01 29  cathy.provot@gmail.com

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English : Puces couturières et loisirs créatifs

L’événement Puces couturières et loisirs créatifs La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays Mellois

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