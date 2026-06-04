Fête de la Musique et Feu de la Saint-Jean Complexe de Bétange Florange

Florange

Fête de la Musique et Feu de la Saint-Jean

Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Ville de Florange vous invite à célébrer la Fête de la Musique et le traditionnel Feu de la Saint-Jean au complexe de Bétange. Profitez d’une soirée festive et conviviale rythmée par la musique, les animations et l’ambiance chaleureuse de cet événement incontournable du début d’été. Une belle occasion de partager un moment entre amis ou en famille dans un cadre festif et animé.

Une programmation musicale riche et variée avec

• Trois groupes de musique reprises, rock et musiques actuelles

• Une grande animation karaoké sur scène avec 24KARAOKE MROAD ACCOUSTIC AFFINITE

Le traditionnel feu de la Saint-Jean sera préparé par les Sapeurs-pompiers de Florange.Tout public

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Complexe de Bétange 16 rue de l’étoile Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

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English :

The City of Florange invites you to celebrate the Fête de la Musique and the traditional Feu de la Saint-Jean at the Bétange complex. Enjoy a festive evening of music, entertainment and the warm atmosphere of this not-to-be-missed early summer event. A great opportunity to share a moment with friends or family in a festive and lively setting.

A rich and varied musical program with

? Three musical groups: covers, rock and contemporary music

? On-stage karaoke with 24KARAOKE ? MROAD ? ACCOUSTIC AFFINITE

The traditional Midsummer bonfire will be prepared by the Florange fire department.

L’événement Fête de la Musique et Feu de la Saint-Jean Florange a été mis à jour le 2026-05-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME