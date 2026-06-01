Fête de la musique et feu de la Saint Jean Rue du Félibrige Rochechouart
Fête de la musique et feu de la Saint Jean Rue du Félibrige Rochechouart dimanche 21 juin 2026.
Rochechouart
Fête de la musique et feu de la Saint Jean
Rue du Félibrige Rue du Félibrige et Centre ville Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Comité des Fêtes de Rochechouart vous donne rendez-vous pour une soirée haute en couleurs à l’occasion de la Fête de la Musique et du traditionnel Feu de la Saint Jean !
Au programme une belle dose de bonne humeur, de musique et de partage !
– Laissez-vous entraîner par le son de Chris le DJ et vibrez au rythme du concert du Echo Road !
– Une petite faim ? Une grande soif ? Buvette et restauration seront là pour combler toutes vos envies !
Une soirée à savourer en famille ou entre amis… Alors, prêts à faire la fête avec le Comité des Fêtes à Rochechouart ? .
Rue du Félibrige Rue du Félibrige et Centre ville Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 15 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique et feu de la Saint Jean
L’événement Fête de la musique et feu de la Saint Jean Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)
- Fête de la musique des tout-petits Salle Jacques Brel Rochechouart 17 juin 2026
- Fête de la musique De la Fourchette à la Fourchette Rochechouart 19 juin 2026
- Venez observer la Lune Place du château Rochechouart 19 juin 2026
- Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart 20 juin 2026
- A la découverte des oiseaux printaniers de la réserve naturelle Maison de la Réserve Rochechouart 21 juin 2026