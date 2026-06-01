Fête de la musique et feu de la Saint Jean Rue du Félibrige Rochechouart dimanche 21 juin 2026.

Rochechouart

Fête de la musique et feu de la Saint Jean

Rue du Félibrige Rue du Félibrige et Centre ville Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Comité des Fêtes de Rochechouart vous donne rendez-vous pour une soirée haute en couleurs à l’occasion de la Fête de la Musique et du traditionnel Feu de la Saint Jean !

Au programme une belle dose de bonne humeur, de musique et de partage !

– Laissez-vous entraîner par le son de Chris le DJ et vibrez au rythme du concert du Echo Road !

– Une petite faim ? Une grande soif ? Buvette et restauration seront là pour combler toutes vos envies !

Une soirée à savourer en famille ou entre amis… Alors, prêts à faire la fête avec le Comité des Fêtes à Rochechouart ? .

Rue du Félibrige Rue du Félibrige et Centre ville Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 15 06

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English : Fête de la musique et feu de la Saint Jean

L’événement Fête de la musique et feu de la Saint Jean Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin