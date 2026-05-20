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Fête de La Musique Goûter concert Église Saint-Etienne Gannat

Fête de La Musique Goûter concert Église Saint-Etienne Gannat samedi 20 juin 2026.

Lieu : Église Saint-Etienne

Adresse : Rue Croix des Rameaux

Ville : 03800 Gannat

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Gannat

Fête de La Musique Goûter concert

Église Saint-Etienne Rue Croix des Rameaux Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 18:30:00

Date(s) :
2026-06-20

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Église Saint-Etienne Rue Croix des Rameaux Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 22 10 01  chorale.gannat@gmail.com

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English :

L’événement Fête de La Musique Goûter concert Gannat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule

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