Fête de La Musique Goûter concert Église Saint-Etienne Gannat
Fête de La Musique Goûter concert Église Saint-Etienne Gannat samedi 20 juin 2026.
Gannat
Fête de La Musique Goûter concert
Église Saint-Etienne Rue Croix des Rameaux Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 18:30:00
Date(s) :
2026-06-20
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Église Saint-Etienne Rue Croix des Rameaux Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 22 10 01 chorale.gannat@gmail.com
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English :
L’événement Fête de La Musique Goûter concert Gannat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Val de Sioule
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