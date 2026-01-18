Fête de la musique Place Charles de Gaulle Gray

Fête de la musique

Place à la musique dans toute sa diversité ! Ambiance festive garantie dans les rues de Gray pour célébrer l’arrivée de l’été en rythme.

Artistes locaux, scènes en plein air et surprises musicales sont au programme. .

Place Charles de Gaulle Centre ville Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17 animation@ville-gray.fr

