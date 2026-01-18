Fête de la musique Place Charles de Gaulle Gray
Fête de la musique
Place Charles de Gaulle Centre ville Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Place à la musique dans toute sa diversité ! Ambiance festive garantie dans les rues de Gray pour célébrer l’arrivée de l’été en rythme.
Artistes locaux, scènes en plein air et surprises musicales sont au programme. .
Place Charles de Gaulle Centre ville Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17 animation@ville-gray.fr
