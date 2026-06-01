Fête de la Musique Jazz à Saint-Ilpize Saint-Ilpize samedi 20 juin 2026.

Saint-Ilpize

Fête de la Musique Jazz à Saint-Ilpize

bar la guinguette Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée Jazz pour la fête de la musique avec le groupe Jazz’O’Licks

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bar la guinguette Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74

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English :

Jazz evening for the fête de la musique with the band Jazz’O’Licks

L’événement Fête de la Musique Jazz à Saint-Ilpize Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne