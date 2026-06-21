Fête de la Musique : Jazz à Zadkine Musée Zadkine PARIS
Fête de la Musique : Jazz à Zadkine Musée Zadkine PARIS dimanche 21 juin 2026.
En hommage à l’effervescence artistique de Montparnasse, où le jazz, que Zadkine affectionnait particulièrement, battait son plein, les élèves musiciens du conservatoire Jean-Philippe Rameau (Paris 6e) interprètent et improvisent sur des standards emblématiques du répertoire jazz.
Par les élèves de l’atelier jazz de Vincent Bourgeyx.
Le musée accueille les élèves de jazz du CMA6 pour 3 mini-concerts.
Le dimanche 21 juin 2026
de 18h30 à 19h15
Le dimanche 21 juin 2026
de 17h45 à 18h30
Le dimanche 21 juin 2026
de 17h00 à 17h45
gratuit
Entrée libre selon les places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T22:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T17:45:00+02:00;2026-06-21T17:45:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00;2026-06-21T18:30:00+02:00_2026-06-21T19:15:00+02:00
Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR
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