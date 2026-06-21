Fête de la Musique : Jazz à Zadkine Musée Zadkine PARIS dimanche 21 juin 2026.

En hommage à l’effervescence artistique de Montparnasse, où le jazz, que Zadkine affectionnait particulièrement, battait son plein, les élèves musiciens du conservatoire Jean-Philippe Rameau (Paris 6e) interprètent et improvisent sur des standards emblématiques du répertoire jazz.

Par les élèves de l’atelier jazz de Vincent Bourgeyx.

Le musée accueille les élèves de jazz du CMA6 pour 3 mini-concerts.

Le dimanche 21 juin 2026

de 18h30 à 19h15

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h45 à 18h30

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h00 à 17h45

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T22:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T17:45:00+02:00;2026-06-21T17:45:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00;2026-06-21T18:30:00+02:00_2026-06-21T19:15:00+02:00

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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