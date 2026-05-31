Fête de la musique Jazz Soul & Pop ! Kicca Quartet — Entrée Libre, JASS CLUB, Paris

Fête de la musique Jazz Soul & Pop ! Kicca Quartet — Entrée Libre Dimanche 21 juin, 19h00 JASS CLUB Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

*19h à 22h* À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, la chanteuse italienne Kicca sera en concert au Jass Club le 21 juin pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du groove, de l’élégance et de l’improvisation. Pour ce rendez-vous très attendu du public parisien, Kicca sera entourée d’un tout nouveau quartet réunissant le trompettiste Hillel Salem, Oscar Marchioni à l’orgue, et le batteur Mourad Benhammou. Le groupe proposera un répertoire riche et vibrant mêlant grands classiques de la tradition jazz, soul et pop, ainsi que des compositions originales de Kicca & Oscar. Entre énergie, raffinement et liberté musicale, cette soirée promet une expérience chaleureuse et pleine de surprises ! **Kicca** / voix **Hillel Salem** / trompette **Oscar Marchioni** / orgue **Mourad Benhammou** / batterie */ Ouverture des portes à 19h / Bar & restauration sur place **/ Entrée Libre !***

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/536-Fete-de-la-musique-Jazz-Soul-Pop-Kicca-Quartet-Entree-Libre?session=536 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h à 22hÀ l’occasion de la Fête de la Musique 2026, la chanteuse italienne Kicca sera en concert au Jass Club le 21 juin pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du groove, de l’élégan … Jazz Pop