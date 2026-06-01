Fête de la Musique La Chapelle-d’Angillon samedi 20 juin 2026.

La Chapelle-d’Angillon

Fête de la Musique

Derrière la salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des Fêtes de la commune de La Chapelle-d’Angillon organise La Fête de la Musique

DJ animation 80, Food truck sur place et buvette .

Derrière la salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 40 12

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English :

The Festival Committee of the commune of La Chapelle-d’Angillon organizes the Music Festival

L’événement Fête de la Musique La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE