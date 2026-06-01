Fête de la Musique La Chapelle-d’Angillon
Fête de la Musique La Chapelle-d’Angillon samedi 20 juin 2026.
La Chapelle-d’Angillon
Fête de la Musique
Derrière la salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Comité des Fêtes de la commune de La Chapelle-d’Angillon organise La Fête de la Musique
DJ animation 80, Food truck sur place et buvette .
Derrière la salle des fêtes La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 40 12
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English :
The Festival Committee of the commune of La Chapelle-d’Angillon organizes the Music Festival
L’événement Fête de la Musique La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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