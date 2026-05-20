Fête de la Musique La Ciotat

La Ciotat

Fête de la Musique

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 16h. Port Vieux, Centre Ville, Bord de Mer La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’édition 2026 de la Fête de la Musique réserve de belles surprises avec la participation de groupes reconnus et ravira tous les mélomanes. Tous les styles musicaux seront représentés.

La Fête de la Musique sera l’occasion de découvrir une quarantaine de groupes locaux répartis sur scènes de la ville.

Programmation riche et variée.



Vieux Port Quai Ganteaume

18h30 Jazz Effet’mer Quintet Standards Jazz

20h00 Putsch Street Band Street Brass Band Jazz Blues

21h30 Vinyl Acoustic Rock Pop Rock

22h30 Amandine et Jérome Pop Rock



Escaliers de l’Église Vieux Port

18h30 June Rock

20h00 Outsiders Pop Rock, Rock

21h30 Komdab Pop Rock

22h30 The Picky’z Rock

00h00 Baia Jòia Batucada



Quai François Mitterrand

17h à 18h30 Sur les barquettes des Calfats de l’Escalet avec

les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie.



Rond-Point des Messageries Maritimes

18h00 Interplays Jazz-4tet Jazz standards et Bossa Nova

19h30 Starling Band Reprise Pop Rock

21h00 Académie des Etoiles

Variété française et internationale

22h30 J’EM Rock français anglais



Place de l’Escalet sous la grue

18h00 E=LV2 Pop Rock international

19h30 One Again Rock

21h00 Les Impertinents Rock français anglais

22h30 Phénix Pop Rock



Square Bouissou

16h00 Chant Maison Ritt Tous styles

18h00 Ensemble de clarinettes, direction David Cerutti

Classique traditionnel

18h45 Nadine Kuhm, Maison Ritt

Classique, variété, traditionnel, jazz

20h00 KLS Léana Star Variété française et international

21h30 DJ Raphou Composition



Place Evariste Gras

17h30 Chorale Le Choeur de l’Escolo

Répertoire provençal et variété

18h30 Laéli Pop

19h30 Zoizo Compo, chansons française musique du monde

20h30 Space Oddity Pop Rock Jazz

21h30 Mélody-Show avec Melosi Henry

Variété française des années 60 à nos jours -

Et Antoine Santiago Variété, rock français



Esplanade Langlois

18h30 Dad’s Pop Rock

19h30 Four of us Pop Rock

21h00 Ecole de chant EVI Musique actuelle

22h30 Smog Pop Rock Soul



Plage Cyrnos

18h00 à minuit Wind and Sound Pop Rock Covers

Place Toche

16h00 Audrey Music Variété française et internationale

19h00 Mandihy Doumdoum percussions et danse

20h00 Sing and Shine

Pop Rock, variété française et internationale



Plage des Capucins

18h00 Baia Jòia Batucada

19h00 Venus and Mars Acoustic Band Pop Rock

20h00 Ora Xam Indie Pop Alternatif

21h00 Lart Sanam Melodic Techno house

22h00 Ka Project Artist Rap, variété, micro ouvert



Esplanade du 8 Mai 45

17h45 Chorale Maison Ritt Rock

18h30 Alegria de Triana

Flamenco, danse sevillane, chant guitare

19h30 Chorale Vocaliz Variété française et internationale

20h15 Les Placides Animés

Chanson française, Rock français

21h45 Frozen Yellow Spot Rock Stoner



Parvis du Musée

19h30 Keep On Rock et Pop Rock

22h00 DJ Anthony Musique ambiance



Parvis de la Mairie

19h00 Midlife Pop Rock



Place Esquiros

19h00 Les Gars Bians Pop Rock Funk



Place Gambetta

18h30 Chorale Choeur à Coeur Variété française .

Port Vieux, Centre Ville, Bord de Mer La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

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English :

The 2026 edition of the Fête de la Musique is full of surprises, with the participation of well-known groups, and will delight all music lovers. All musical styles will be represented.

L’événement Fête de la Musique La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de La Ciotat