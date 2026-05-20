Fête de la Musique La Ciotat
Fête de la Musique La Ciotat dimanche 21 juin 2026.
La Ciotat
Fête de la Musique
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 16h. Port Vieux, Centre Ville, Bord de Mer La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’édition 2026 de la Fête de la Musique réserve de belles surprises avec la participation de groupes reconnus et ravira tous les mélomanes. Tous les styles musicaux seront représentés.
La Fête de la Musique sera l’occasion de découvrir une quarantaine de groupes locaux répartis sur scènes de la ville.
Programmation riche et variée.
Vieux Port Quai Ganteaume
18h30 Jazz Effet’mer Quintet Standards Jazz
20h00 Putsch Street Band Street Brass Band Jazz Blues
21h30 Vinyl Acoustic Rock Pop Rock
22h30 Amandine et Jérome Pop Rock
Escaliers de l’Église Vieux Port
18h30 June Rock
20h00 Outsiders Pop Rock, Rock
21h30 Komdab Pop Rock
22h30 The Picky’z Rock
00h00 Baia Jòia Batucada
Quai François Mitterrand
17h à 18h30 Sur les barquettes des Calfats de l’Escalet avec
les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie.
Rond-Point des Messageries Maritimes
18h00 Interplays Jazz-4tet Jazz standards et Bossa Nova
19h30 Starling Band Reprise Pop Rock
21h00 Académie des Etoiles
Variété française et internationale
22h30 J’EM Rock français anglais
Place de l’Escalet sous la grue
18h00 E=LV2 Pop Rock international
19h30 One Again Rock
21h00 Les Impertinents Rock français anglais
22h30 Phénix Pop Rock
Square Bouissou
16h00 Chant Maison Ritt Tous styles
18h00 Ensemble de clarinettes, direction David Cerutti
Classique traditionnel
18h45 Nadine Kuhm, Maison Ritt
Classique, variété, traditionnel, jazz
20h00 KLS Léana Star Variété française et international
21h30 DJ Raphou Composition
Place Evariste Gras
17h30 Chorale Le Choeur de l’Escolo
Répertoire provençal et variété
18h30 Laéli Pop
19h30 Zoizo Compo, chansons française musique du monde
20h30 Space Oddity Pop Rock Jazz
21h30 Mélody-Show avec Melosi Henry
Variété française des années 60 à nos jours -
Et Antoine Santiago Variété, rock français
Esplanade Langlois
18h30 Dad’s Pop Rock
19h30 Four of us Pop Rock
21h00 Ecole de chant EVI Musique actuelle
22h30 Smog Pop Rock Soul
Plage Cyrnos
18h00 à minuit Wind and Sound Pop Rock Covers
Place Toche
16h00 Audrey Music Variété française et internationale
19h00 Mandihy Doumdoum percussions et danse
20h00 Sing and Shine
Pop Rock, variété française et internationale
Plage des Capucins
18h00 Baia Jòia Batucada
19h00 Venus and Mars Acoustic Band Pop Rock
20h00 Ora Xam Indie Pop Alternatif
21h00 Lart Sanam Melodic Techno house
22h00 Ka Project Artist Rap, variété, micro ouvert
Esplanade du 8 Mai 45
17h45 Chorale Maison Ritt Rock
18h30 Alegria de Triana
Flamenco, danse sevillane, chant guitare
19h30 Chorale Vocaliz Variété française et internationale
20h15 Les Placides Animés
Chanson française, Rock français
21h45 Frozen Yellow Spot Rock Stoner
Parvis du Musée
19h30 Keep On Rock et Pop Rock
22h00 DJ Anthony Musique ambiance
Parvis de la Mairie
19h00 Midlife Pop Rock
Place Esquiros
19h00 Les Gars Bians Pop Rock Funk
Place Gambetta
18h30 Chorale Choeur à Coeur Variété française .
Port Vieux, Centre Ville, Bord de Mer La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32
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English :
The 2026 edition of the Fête de la Musique is full of surprises, with the participation of well-known groups, and will delight all music lovers. All musical styles will be represented.
L’événement Fête de la Musique La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de La Ciotat
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