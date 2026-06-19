Fête de la Musique La Nuit des DJ’s au Kraken Pub Saint-Quentin dimanche 21 juin 2026.

Saint-Quentin

Fête de la Musique La Nuit des DJ’s au Kraken Pub

16 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour célébrer la fête de la musique comme il se doit, le Kraken Pub vous prépare La Nuit des DJ’s, avec un line up de folie.

À partir de 19h, fermeture exceptionnelle à 4h !

Pour célébrer la fête de la musique comme il se doit, le Kraken Pub vous prépare La Nuit des DJ’s, avec un line up de folie.

À partir de 19h, fermeture exceptionnelle à 4h ! .

16 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 9 54 02 26 11

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English :

To celebrate Music Day in style, the Kraken Pub is hosting DJ Night, featuring an amazing lineup.

Starting at 7 p.m., closing exceptionally at 4 a.m.!

L’événement Fête de la Musique La Nuit des DJ’s au Kraken Pub Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois