Fête de la Musique La Nuit des DJ’s au Kraken Pub Saint-Quentin
Fête de la Musique La Nuit des DJ’s au Kraken Pub Saint-Quentin dimanche 21 juin 2026.
Saint-Quentin
Fête de la Musique La Nuit des DJ’s au Kraken Pub
16 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour célébrer la fête de la musique comme il se doit, le Kraken Pub vous prépare La Nuit des DJ’s, avec un line up de folie.
À partir de 19h, fermeture exceptionnelle à 4h !
Pour célébrer la fête de la musique comme il se doit, le Kraken Pub vous prépare La Nuit des DJ’s, avec un line up de folie.
À partir de 19h, fermeture exceptionnelle à 4h ! .
16 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 9 54 02 26 11
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English :
To celebrate Music Day in style, the Kraken Pub is hosting DJ Night, featuring an amazing lineup.
Starting at 7 p.m., closing exceptionally at 4 a.m.!
L’événement Fête de la Musique La Nuit des DJ’s au Kraken Pub Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois
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