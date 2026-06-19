FÊTE DE LA MUSIQUE @LESMARINSDEAUDOUCE RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne vendredi 19 juin 2026.

Ramonville-Saint-Agne

FÊTE DE LA MUSIQUE @LESMARINSDEAUDOUCE RAMONVILLE

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

3 concerts Gratuits 100% Rock !

Tout public Tarifs entrée libre.

Renseignements 05 61 73 16 15

**FÊTE DE LA MUSIQUE VENDREDI 19 JUIN À PARTIR DE 19H**

On vous prépare une grosse soirée live pour célébrer la musique comme il se doit !

Au programme, 3 concerts 100% ROCK qui vont faire vibrer la scène

Vernosolem

Jack in a box

The unfamous Bastards

➡️ Entrée gratuite

➡️ Buvette et restauration sur place (parce qu’on danse mieux le ventre plein )

➡️ Ambiance conviviale, tout le monde est le bienvenu !

Que vous veniez pour profiter de la musique, boire un verre entre amis ou juste passer un bon moment en plein air, cette soirée est pour vous

Rendez-vous chez nous dès 19h venez tôt, ça va vite se remplir !

N’hésitez pas à partager l’événement et à inviter vos amis !

___________________________

Vendredi 19 juin 2026

⏱️ 19H00

Gratuit

Les Marins d’Eau Douce Ramonville

☎️ 05 61 73 16 15

Pas de Réservation !

___________________________

#FeteDeLaMusique #ConcertLive #SoiréeGratuite #AmbianceConviviale #SortieEntreAmis #MusiqueLive .

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 16 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 Free 100% Rock Concerts!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE @LESMARINSDEAUDOUCE RAMONVILLE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE