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FÊTE DE LA MUSIQUE @LESMARINSDEAUDOUCE RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne

FÊTE DE LA MUSIQUE @LESMARINSDEAUDOUCE RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne

FÊTE DE LA MUSIQUE @LESMARINSDEAUDOUCE RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Les marins d'eau douce

Adresse : 6 rue hermes

Ville : 31520 Ramonville-Saint-Agne

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ramonville-Saint-Agne

FÊTE DE LA MUSIQUE @LESMARINSDEAUDOUCE RAMONVILLE

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :
2026-06-19

3 concerts Gratuits 100% Rock !
Tout public Tarifs entrée libre.
Renseignements 05 61 73 16 15

**FÊTE DE LA MUSIQUE VENDREDI 19 JUIN À PARTIR DE 19H**

On vous prépare une grosse soirée live pour célébrer la musique comme il se doit !

Au programme, 3 concerts 100% ROCK qui vont faire vibrer la scène
Vernosolem
Jack in a box
The unfamous Bastards

➡️ Entrée gratuite
➡️ Buvette et restauration sur place (parce qu’on danse mieux le ventre plein )
➡️ Ambiance conviviale, tout le monde est le bienvenu !
Que vous veniez pour profiter de la musique, boire un verre entre amis ou juste passer un bon moment en plein air, cette soirée est pour vous

Rendez-vous chez nous dès 19h venez tôt, ça va vite se remplir !

N’hésitez pas à partager l’événement et à inviter vos amis !

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Vendredi 19 juin 2026
⏱️ 19H00
Gratuit
Les Marins d’Eau Douce Ramonville
☎️ 05 61 73 16 15
Pas de Réservation !
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#FeteDeLaMusique #ConcertLive #SoiréeGratuite #AmbianceConviviale #SortieEntreAmis #MusiqueLive   .

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 16 15 

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English :

3 Free 100% Rock Concerts!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE @LESMARINSDEAUDOUCE RAMONVILLE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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