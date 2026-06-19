QUINZAINE DES ARTS & FIEST’ART EMEAR Maguy Pradal Ramonville-Saint-Agne samedi 20 juin 2026.

Ramonville-Saint-Agne

QUINZAINE DES ARTS & FIEST’ART

EMEAR Maguy Pradal 2 Allée Nicolas de Condorcet Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :

2026-06-20

L’Émear fête les Arts

### Quinzaine des Arts

**Du mardi 9 au jeudi 25 juin 2026**

Les élèves de l’Émear vous donnent rendez-vous pour fêter les arts !

### Fiest’Art

**Samedi 20 juin 2026**

À partir de 10h à l’Émear spectacles, animations, concerts, sieste musicale, etc.

Auberge espagnole à 12h et apéritif à 19h.

[**PROGRAMMES DÉTAILLÉS**](https://www.ramonville.fr/publications/quinzaine-des-arts-fiestart-2026/) .

EMEAR Maguy Pradal 2 Allée Nicolas de Condorcet Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

L’%C9mear Celebrates the Arts

L’événement QUINZAINE DES ARTS & FIEST’ART Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE