QUINZAINE DES ARTS & FIEST’ART EMEAR Maguy Pradal Ramonville-Saint-Agne
QUINZAINE DES ARTS & FIEST’ART EMEAR Maguy Pradal Ramonville-Saint-Agne samedi 20 juin 2026.
Ramonville-Saint-Agne
QUINZAINE DES ARTS & FIEST’ART
EMEAR Maguy Pradal 2 Allée Nicolas de Condorcet Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 20:30:00
Date(s) :
2026-06-20
L’Émear fête les Arts
### Quinzaine des Arts
**Du mardi 9 au jeudi 25 juin 2026**
Les élèves de l’Émear vous donnent rendez-vous pour fêter les arts !
### Fiest’Art
**Samedi 20 juin 2026**
À partir de 10h à l’Émear spectacles, animations, concerts, sieste musicale, etc.
Auberge espagnole à 12h et apéritif à 19h.
[**PROGRAMMES DÉTAILLÉS**](https://www.ramonville.fr/publications/quinzaine-des-arts-fiestart-2026/) .
EMEAR Maguy Pradal 2 Allée Nicolas de Condorcet Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
L’%C9mear Celebrates the Arts
L’événement QUINZAINE DES ARTS & FIEST’ART Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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