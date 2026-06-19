FOOD TRUCK Ramonville-Saint-Agne
FOOD TRUCK Ramonville-Saint-Agne vendredi 19 juin 2026.
Ramonville-Saint-Agne
FOOD TRUCK
Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Ambiance guinguette à Ramonville !
### **Vendredi 19 juin 2026 à partir de 18h30, place Charles de Gaulle**
Au menu
* **Juanito** · plats et sandwichs argentins
* **Gohan** · spécialités japonaises et méditerranéennes
Animations musicales
* **Triosphère** · standards jazz
* **Dhalia** · jazz, swing, funk, bossa nova
Plus d’infos [toutes les soirées food truck !](https://www.ramonville.fr/actualites/soirees-food-truck/)
_En cas d’intempéries, l’événement sera annulé. Nous vous tiendrons informés. Merci de votre compréhension._ .
Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Guinguette vibe in Ramonville!
L’événement FOOD TRUCK Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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