Ramonville-Saint-Agne

FOOD TRUCK

Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Ambiance guinguette à Ramonville !

### **Vendredi 19 juin 2026 à partir de 18h30, place Charles de Gaulle**

Au menu

* **Juanito** · plats et sandwichs argentins

* **Gohan** · spécialités japonaises et méditerranéennes

Animations musicales

* **Triosphère** · standards jazz

* **Dhalia** · jazz, swing, funk, bossa nova

Plus d’infos [toutes les soirées food truck !](https://www.ramonville.fr/actualites/soirees-food-truck/)

_En cas d’intempéries, l’événement sera annulé. Nous vous tiendrons informés. Merci de votre compréhension._ .

Place Charles de Gaulle 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Guinguette vibe in Ramonville!

L’événement FOOD TRUCK Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE