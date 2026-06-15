Fête de la Musique Lons-le-Saunier
Fête de la Musique Lons-le-Saunier dimanche 21 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Fête de la Musique
Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
LES SCÈNES VILLE DE LONS-LE-SAUNIER
PARC DES BAINS
• 16h30 20h École de Musique E.M.M.A (École de Musique Moderne et Amplifiée)
• 20h30 21h30 U’crew’lélé (Pop Folk Rock)
• 22h 23h30 Flying Hats (Rock)
PLACE DE LA LIBERTÉ
• 18h 19h MaKaO (Pop chanson française)
• 19h15 20h15 Follow the Cheerleader (Pop punk)
• 20h30 21h40 7 Days After (Rock électro)
• 22h 22h45 Coline B (Chanson française pop électronique)
• 23h 00h Upper (Musique électronique)
PARVIS DU CARCOM
• 19h30 20h30 Sunday Fechies (Reprises pop rock)
• 21h 22h Take No More (Rock alternatif)
• 22h30 23h30 Edgar Tendresse (Rock)
ESPLANADE LOUISE MICHEL
• 17h 00h Association Bien dans ses baskets (Musiques électroniques de l’électro dub à la techno)
◦ Dito Sama (Groove Mecanic)
◦ Main Ger (Timbale Crew)
◦ Peterbucks
◦ Røxaa
◦ DJ Goofy (Bien dans ses baskets)
◦ DJ Lordka (Bien dans ses baskets)
SALLE DU PUITS SALE (extérieur)
• 19h 22h/00h (selon affluence) Can’t Stop Silient Party* (Années 80/90s Urban (Rap FR)/ Dance (électro/latino/afro))
* Chaque participant écoute de la musique sur un casque sans fil. Le casque diffuse des canaux différents et s’éclaire en fonction de la musique écoutée.
ÉGLISE DES CORDELIERS
• 16h30 17h30 Association des Amis des Orgues de Lons-le-Saunier (Classique)
• 18h 18h45 Chorale Lédonia (Chant Chorale Polyphonique)
• 19h15 20h Chorale Résila (Chansons françaises contemporaines)
• 20h10 21h Association des Amis des Orgues de Lons-le-Saunier (Classique)
PLACE DE LA COMÉDIE
• 18h 19h Moujic (Musiques traditionnelles des pays des Balkans et de la Méditerranée)
• 19h30 21h30 Herbe folle’K (Musiques traditionnelles à danse)
MARQUISE DU COURS SULLY
• 16h30 17h30 Accordéon Club Lédonien
• 19h30 21h30 Sortie de Secours (Rock) En partenariat avec Pizzaline
PARVIS DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE
• 19h 20h Orchestre d’Harmonie Municipal de Lons-le-Saunier
COUR DE L’ANCIENNE MAIRIE
• 16h -17h Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Violon, folk jeunes, celititrad)
• 17h 17h15 Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Saxophone pour les transitions plateau)
• 17h15 18h15 Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Guitare)
• 18h15 18h20 Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Saxophone pour les transitions plateau)
• 18h20 18h50 Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Orchestre d’adultes)
• 19h30 20h15 Chorale Esperluette (Vocal classique)
Les autres scènes
Le Saint Dé 49 Rue Saint-Désiré
• 18h30 20 h00 Flloo (pop folk)
• 20 h 30- 22h00 The cover’s trio (reprises pop folk)
Bar l’Odysée 45 Rue Lecourbe
• 19h30 Memory Duo (reprises acoustiques)
• 21h Reggae Surprise (reprises de chansons françaises et internationales en version reggae)
Lon’s Burger 5 rue du Commerce
• Animation organisée par AC Evénement
Bar l’Ornithorynque 36 Rue Lecourbe
• 19h30 20h30 Free Big Bears (acoustique)
• 21h 22h30 Interférence (rock )
• 22h30 1h DJ LuboBeat (ambiance)
Restaurant Le Manguier 6 Rue Émile Monnot
• 19h Tony el falco et Sébastien Félix (jazz manouche)
La Cambuse 69 Rue du Pont Neuf
• 19h00 20h30 Accrochant (chansons françaises)
• 20h30 22 h30 Les Pommiers d’en bas (musique folk irlandaise)
Meubles Duval 44 Rue du Commerce
• 19h30 Jean-Noël DUVAL (chansons françaises)
Rest’o Chaud 55 Rue du Commerce
• 20h 00h Tapage nocturne (variétés françaises)
Bar la Vigne 12 Rue des Salines
• 20h Hugues CANTORE
Café du Palais 7 Place de l’Hôtel de Ville
• 21h00 00h30 DJ SCRATCHIN BEG (funk, soul, latino & hip-hop)
Café de la Mairie 5 Place Philibert de Chalon
Bar La Paix 10 Rue de Ronde
• 19h00 00h00 Karaoké participatif
Le Caveau 2 place de la Liberté
• DJ Paul William (soulful,underground,groove,housse,hip-hop)
Pub Irlandais 30 Rue du Commerce
• Mix Dub Skank Opa
• Mix Dub Duppy Irie
Association Habitat et Humanisme 1 Rue Sebile
• 18h -19 h: Loupmrose (chansons françaises)
• 19h-19h45 Nassoko (rythmes africains)
• 19h45 20h45 Cactus Bluesky Band (jazz)
Le Bistrot des Marronniers Rue de Vallière
• 19h30 Samantha et Fabien (chansons françaises)
Bar Le Troquet 12 Rue Rouget de Lisle
• 19h00 21 h00 Tu connais ma sœur ? (rock pop)
• 21h30 23h30 L’air de Rien (reprise musique festive)
Café de la Perle 26 rue Lafayette
• 21h Cosmix Banditos (rock)
• 23h DJ Abdel
Bar le Sphinx 38 rue des Salines
• 20h30 23h30 Acoustique revisitor (rock)
Association les Lucioles au Culthurel 2A Avenue Thurel
• 17h00 17h45 Jérôme Lenormand (reprises de chansons françaises poèmes mis en musique)
• 18h00 18h45 Cœur d’hommes en chant polyphonique.
• 19h/19h45 Luc Burbaloff (instrument original à base de tubes pvc)
Le Local 30A Rue des Salines
• 18h à 22h DJ Sets (Max Kimix + Boom Electro) .
Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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