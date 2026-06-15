Fête de la Musique Lons-le-Saunier dimanche 21 juin 2026.

Lons-le-Saunier

Fête de la Musique

Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

LES SCÈNES VILLE DE LONS-LE-SAUNIER

PARC DES BAINS

• 16h30 20h École de Musique E.M.M.A (École de Musique Moderne et Amplifiée)

• 20h30 21h30 U’crew’lélé (Pop Folk Rock)

• 22h 23h30 Flying Hats (Rock)

PLACE DE LA LIBERTÉ

• 18h 19h MaKaO (Pop chanson française)

• 19h15 20h15 Follow the Cheerleader (Pop punk)

• 20h30 21h40 7 Days After (Rock électro)

• 22h 22h45 Coline B (Chanson française pop électronique)

• 23h 00h Upper (Musique électronique)

PARVIS DU CARCOM

• 19h30 20h30 Sunday Fechies (Reprises pop rock)

• 21h 22h Take No More (Rock alternatif)

• 22h30 23h30 Edgar Tendresse (Rock)

ESPLANADE LOUISE MICHEL

• 17h 00h Association Bien dans ses baskets (Musiques électroniques de l’électro dub à la techno)

◦ Dito Sama (Groove Mecanic)

◦ Main Ger (Timbale Crew)

◦ Peterbucks

◦ Røxaa

◦ DJ Goofy (Bien dans ses baskets)

◦ DJ Lordka (Bien dans ses baskets)

SALLE DU PUITS SALE (extérieur)

• 19h 22h/00h (selon affluence) Can’t Stop Silient Party* (Années 80/90s Urban (Rap FR)/ Dance (électro/latino/afro))

* Chaque participant écoute de la musique sur un casque sans fil. Le casque diffuse des canaux différents et s’éclaire en fonction de la musique écoutée.

ÉGLISE DES CORDELIERS

• 16h30 17h30 Association des Amis des Orgues de Lons-le-Saunier (Classique)

• 18h 18h45 Chorale Lédonia (Chant Chorale Polyphonique)

• 19h15 20h Chorale Résila (Chansons françaises contemporaines)

• 20h10 21h Association des Amis des Orgues de Lons-le-Saunier (Classique)

PLACE DE LA COMÉDIE

• 18h 19h Moujic (Musiques traditionnelles des pays des Balkans et de la Méditerranée)

• 19h30 21h30 Herbe folle’K (Musiques traditionnelles à danse)

MARQUISE DU COURS SULLY

• 16h30 17h30 Accordéon Club Lédonien

• 19h30 21h30 Sortie de Secours (Rock) En partenariat avec Pizzaline

PARVIS DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE

• 19h 20h Orchestre d’Harmonie Municipal de Lons-le-Saunier

COUR DE L’ANCIENNE MAIRIE

• 16h -17h Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Violon, folk jeunes, celititrad)

• 17h 17h15 Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Saxophone pour les transitions plateau)

• 17h15 18h15 Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Guitare)

• 18h15 18h20 Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Saxophone pour les transitions plateau)

• 18h20 18h50 Conservatoire de Musique et de Danse d’ECLA (Orchestre d’adultes)

• 19h30 20h15 Chorale Esperluette (Vocal classique)

Les autres scènes

Le Saint Dé 49 Rue Saint-Désiré

• 18h30 20 h00 Flloo (pop folk)

• 20 h 30- 22h00 The cover’s trio (reprises pop folk)

Bar l’Odysée 45 Rue Lecourbe

• 19h30 Memory Duo (reprises acoustiques)

• 21h Reggae Surprise (reprises de chansons françaises et internationales en version reggae)

Lon’s Burger 5 rue du Commerce

• Animation organisée par AC Evénement

Bar l’Ornithorynque 36 Rue Lecourbe

• 19h30 20h30 Free Big Bears (acoustique)

• 21h 22h30 Interférence (rock )

• 22h30 1h DJ LuboBeat (ambiance)

Restaurant Le Manguier 6 Rue Émile Monnot

• 19h Tony el falco et Sébastien Félix (jazz manouche)

La Cambuse 69 Rue du Pont Neuf

• 19h00 20h30 Accrochant (chansons françaises)

• 20h30 22 h30 Les Pommiers d’en bas (musique folk irlandaise)

Meubles Duval 44 Rue du Commerce

• 19h30 Jean-Noël DUVAL (chansons françaises)

Rest’o Chaud 55 Rue du Commerce

• 20h 00h Tapage nocturne (variétés françaises)

Bar la Vigne 12 Rue des Salines

• 20h Hugues CANTORE

Café du Palais 7 Place de l’Hôtel de Ville

• 21h00 00h30 DJ SCRATCHIN BEG (funk, soul, latino & hip-hop)

Café de la Mairie 5 Place Philibert de Chalon

Bar La Paix 10 Rue de Ronde

• 19h00 00h00 Karaoké participatif

Le Caveau 2 place de la Liberté

• DJ Paul William (soulful,underground,groove,housse,hip-hop)

Pub Irlandais 30 Rue du Commerce

• Mix Dub Skank Opa

• Mix Dub Duppy Irie

Association Habitat et Humanisme 1 Rue Sebile

• 18h -19 h: Loupmrose (chansons françaises)

• 19h-19h45 Nassoko (rythmes africains)

• 19h45 20h45 Cactus Bluesky Band (jazz)

Le Bistrot des Marronniers Rue de Vallière

• 19h30 Samantha et Fabien (chansons françaises)

Bar Le Troquet 12 Rue Rouget de Lisle

• 19h00 21 h00 Tu connais ma sœur ? (rock pop)

• 21h30 23h30 L’air de Rien (reprise musique festive)

Café de la Perle 26 rue Lafayette

• 21h Cosmix Banditos (rock)

• 23h DJ Abdel

Bar le Sphinx 38 rue des Salines

• 20h30 23h30 Acoustique revisitor (rock)

Association les Lucioles au Culthurel 2A Avenue Thurel

• 17h00 17h45 Jérôme Lenormand (reprises de chansons françaises poèmes mis en musique)

• 18h00 18h45 Cœur d’hommes en chant polyphonique.

• 19h/19h45 Luc Burbaloff (instrument original à base de tubes pvc)

Le Local 30A Rue des Salines

• 18h à 22h DJ Sets (Max Kimix + Boom Electro) .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION