Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré allée de la Sèvre Échiré
Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré allée de la Sèvre Échiré samedi 20 juin 2026.
Échiré
Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré
allée de la Sèvre Place de l’Orangerie Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Marché de Producteurs de Pays en mode grande tablée des producteurs s’installe à Echiré le samedi 20 juin pour la fête de la musique.
Au programme produits fermiers, repas sur place et concerts la bande à Dédé, Jek Mao et P.I.N.D. Une soirée festive dès 18h. .
allée de la Sèvre Place de l’Orangerie Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 89 20 erwan.faux@cmds.chambagri.fr
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English : Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré
L’événement Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 79
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