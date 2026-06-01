Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré allée de la Sèvre Échiré samedi 20 juin 2026.

Échiré

Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré

allée de la Sèvre Place de l’Orangerie Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Marché de Producteurs de Pays en mode grande tablée des producteurs s’installe à Echiré le samedi 20 juin pour la fête de la musique.

Au programme produits fermiers, repas sur place et concerts la bande à Dédé, Jek Mao et P.I.N.D. Une soirée festive dès 18h. .

allée de la Sèvre Place de l’Orangerie Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 89 20 erwan.faux@cmds.chambagri.fr

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English : Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré

L’événement Fête de la musique & Marché de Producteurs de Pays à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 79