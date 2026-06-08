Ouverture de la Taverne du Château du Coudray-Salbart à Echiré Château Coudray Salbart Échiré vendredi 3 juillet 2026.

Échiré

Ouverture de la Taverne du Château du Coudray-Salbart à Echiré

Château Coudray Salbart 1506 chemin château salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le 3 juillet, un nouveau lieu de convivialité ouvre ses portes à Échiré la Taverne du Château, au pied du magnifique Château du Coudray-Salbart.

Nous vous invitons à venir découvrir cet endroit unique où l’histoire rencontre la bonne humeur. Que vous souhaitiez partager un verre entre amis, passer un agréable moment en famille ou simplement profiter d’un cadre exceptionnel, la Taverne du Château sera heureuse de vous accueillir pour cette journée d’ouverture.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, venez célébrer avec nous le début de cette nouvelle aventure. Votre présence contribuera à faire de cette inauguration un moment mémorable et à donner vie à ce lieu qui se veut avant tout un espace de rencontre, de partage et de convivialité.

Nous vous attendons nombreux le 3 juillet pour lever ensemble notre premier verre et inaugurer la Taverne du Château. À très bientôt au Château .

Château Coudray Salbart 1506 chemin château salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr

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L’événement Ouverture de la Taverne du Château du Coudray-Salbart à Echiré Échiré a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT 79