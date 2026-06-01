Sortie des Diablotins Roses au profit de JULES, 9 ans, à Echiré Chateau de la Taillée Échiré samedi 13 juin 2026.

Échiré

Sortie des Diablotins Roses au profit de JULES, 9 ans, à Echiré

Chateau de la Taillée 372 Rue de la Taillée Échiré Deux-Sèvres

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la solidarité !

L’association Handi-Side organise un apéro-concert au profit de Jules, 9 ans, et de sa famille, confrontés à la maladie et au handicap.

Au programme

À partir de 11h apéro-concert dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

À 14h passage du convoi de motos, un moment fort de la journée qui permettra à Jules de découvrir l’esprit de la communauté motarde.

Cette initiative a pour objectif d’offrir à Jules et à ses proches une parenthèse de joie et d’évasion. Les fonds récoltés contribueront au financement de matériel adapté et à l’organisation de moments de répit pour la famille.

Venez nombreux soutenir cette belle cause et partager un moment de solidarité et de convivialité ! .

Chateau de la Taillée 372 Rue de la Taillée Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 08 15 75 handiside17290@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie des Diablotins Roses au profit de JULES, 9 ans, à Echiré

L’événement Sortie des Diablotins Roses au profit de JULES, 9 ans, à Echiré Échiré a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Niort Marais Poitevin