Mayenne

FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE

Ville de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique à Mayenne !

Concerts dans la ville le samedi 20 juin dès 11h !

Le dimanche 21 juin, profitez de musique, danse et théâtre dans le Parc du Château. .

Ville de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

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English :

Fête de la Musique in Mayenne!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Mayenne Co