FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE Mayenne
FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE Mayenne samedi 20 juin 2026.
Mayenne
FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE
Ville de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique à Mayenne !
Concerts dans la ville le samedi 20 juin dès 11h !
Le dimanche 21 juin, profitez de musique, danse et théâtre dans le Parc du Château. .
Ville de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21
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English :
Fête de la Musique in Mayenne!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Mayenne Co
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