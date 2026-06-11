FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE Parc du Château Mayenne dimanche 21 juin 2026.

Mayenne

FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE

Parc du Château 6 Rue du Château Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 13:30:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique à Mayenne !

Le temps d’un après-midi ensoleillé, retrouvez la plupart des musiciens du Conservatoire rejoints par des élèves de danse et de théâtre pour célébrer le solstice d’été en public dans le Parc du Château de Mayenne.

Tout public I Gratuit .

Parc du Château 6 Rue du Château Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire conservatoire@mayennecommunaute.fr

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English :

Fête de la Musique in Mayenne!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Mayenne Co