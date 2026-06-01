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Fête de la musique Parc de la mairie Mervent

Fête de la musique Parc de la mairie Mervent vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Parc de la mairie

Adresse : 2 Chemin des Douves

Ville : 85200 Mervent

Département : Vendée

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mervent

Fête de la musique

Parc de la mairie 2 Chemin des Douves Mervent Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Mervent en Musique.
Le feu d’artifice du 13 juillet sur Mervent –
Feu d’artifice Mervent au temps des cathédrales
21h15 concert
22h45 spectacle nautique
23h feu d’artifice pyromusical –
23h30 bal populaire
Venez découvrir tous les styles musicaux sur différentes scènes dans le cadre exceptionnel du parc de la Mairie.

Buvette et restauration sur place   .

Parc de la mairie 2 Chemin des Douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 10  mairie@mervent.fr

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English :

Mervent en Musique.

L’événement Fête de la musique Mervent a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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