Fête de la musique Parc de la mairie Mervent
Fête de la musique Parc de la mairie Mervent vendredi 26 juin 2026.
Mervent
Fête de la musique
Parc de la mairie 2 Chemin des Douves Mervent Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Mervent en Musique.
Le feu d’artifice du 13 juillet sur Mervent –
Feu d’artifice Mervent au temps des cathédrales
21h15 concert
22h45 spectacle nautique
23h feu d’artifice pyromusical –
23h30 bal populaire
Venez découvrir tous les styles musicaux sur différentes scènes dans le cadre exceptionnel du parc de la Mairie.
Buvette et restauration sur place .
Parc de la mairie 2 Chemin des Douves Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 20 10 mairie@mervent.fr
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English :
Mervent en Musique.
L’événement Fête de la musique Mervent a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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