Fête de la musique Mézières-en-Brenne
Fête de la musique Mézières-en-Brenne dimanche 21 juin 2026.
Mézières-en-Brenne
Fête de la musique
Place du Chapitre Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fêtez la musique à Mézières-en-Brenne
Concert des chorales Allegro et Choeur de Brenne . .
Place du Chapitre Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28
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English :
The Bar de la place offers a musical celebration.
L’événement Fête de la musique Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Brenne
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