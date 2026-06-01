Fête de la musique Mézières-en-Brenne dimanche 21 juin 2026.

Mézières-en-Brenne

Fête de la musique

Place du Chapitre Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fêtez la musique à Mézières-en-Brenne

Concert des chorales Allegro et Choeur de Brenne . .

Place du Chapitre Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28

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English :

The Bar de la place offers a musical celebration.

L’événement Fête de la musique Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Brenne