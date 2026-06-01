Montreuil-Bellay

Fête de la musique Montreuil-Bellay

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Arpentez les rues de la ville à la découverte de groupes de musiques de tous styles et profitez des nombreuses possibilités de restauration et de buvette sur place.

Un événement organisé par l’Union des Commerçants et Artisans de Montreuil-Bellay.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 19 juin 2026. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire comartmb49@gmail.com

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English :

Stroll the streets of the town to the sound of music groups of all styles, and take advantage of the many food and refreshment outlets on site.

L’événement Fête de la musique Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME