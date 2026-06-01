Fête de la Musique Nohant-Vic
Fête de la Musique Nohant-Vic vendredi 19 juin 2026.
Nohant-Vic
Fête de la Musique
Stade Nohant-Vic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique au stade de Nohant Vic.
Fête de la musique au stade de Nohant Vic avec La Demi bouée et Starlight. .
Stade Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire comitefetesnv@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music festival at the stadium of Nohant Vic. Catering possible on the spot.
L’événement Fête de la Musique Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays de George Sand
À voir aussi à Nohant-Vic (Indre)
- Le Nohant de Chopin 1839-1846 Nohant-Vic 13 juin 2026
- Voix mausculines Ghaleb Bencheikh Nohant-Vic 27 juin 2026
- La musique traditionnelle, George Sand, Frédéric Chopin et Pauline Viardot, un trio sensible Nohant-Vic 27 juin 2026
- Maurice Sand, un artiste savant Nohant-Vic 28 juin 2026
- George Sand L’écriture de l’indépendance Nohant-Vic 3 juillet 2026