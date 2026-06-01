Nohant-Vic

Fête de la Musique

Stade Nohant-Vic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique au stade de Nohant Vic.

Fête de la musique au stade de Nohant Vic avec La Demi bouée et Starlight. .

Stade Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire comitefetesnv@gmail.com

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English :

Music festival at the stadium of Nohant Vic. Catering possible on the spot.

L’événement Fête de la Musique Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays de George Sand