Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou
Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou dimanche 21 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche
Hôtel Eden Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:00:00
fin : 2026-06-21 20:30:00
Date(s) :
2026-06-21
La Balise du Perche fête la musique le 21 Juin !
Venez profiter de 8 concerts, d’une buvette, de crêpes et d’un espace pour les enfants.
De 13h à 20h15, à l’hôtel Eden, place du 11 Août 1944 à Nogent-le-Rotrou.
La Balise du Perche fête la musique le 21 Juin !
Venez profiter de 8 concerts, d’une buvette, de crêpes et d’un espace pour les enfants.
De 13h à 20h15, à l’hôtel Eden, place du 11 Août 1944 à Nogent-le-Rotrou. .
Hôtel Eden Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
La Balise du Perche is celebrating Music Day on June 21!
Come enjoy 8 concerts, a refreshment stand, crepes, and a kids’ area.
From 1:00 PM to 8:15 PM, at the Hôtel Eden, Place du 11 Août 1944 in Nogent-le-Rotrou.
L’événement Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE
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