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Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou

Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou

Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Hôtel Eden

Ville : 28400 Nogent-le-Rotrou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Nogent-le-Rotrou

Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche

Hôtel Eden Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:00:00
fin : 2026-06-21 20:30:00

Date(s) :
2026-06-21

La Balise du Perche fête la musique le 21 Juin !
Venez profiter de 8 concerts, d’une buvette, de crêpes et d’un espace pour les enfants.
De 13h à 20h15, à l’hôtel Eden, place du 11 Août 1944 à Nogent-le-Rotrou.
La Balise du Perche fête la musique le 21 Juin !
Venez profiter de 8 concerts, d’une buvette, de crêpes et d’un espace pour les enfants.
De 13h à 20h15, à l’hôtel Eden, place du 11 Août 1944 à Nogent-le-Rotrou.   .

Hôtel Eden Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

La Balise du Perche is celebrating Music Day on June 21!
Come enjoy 8 concerts, a refreshment stand, crepes, and a kids’ area.
From 1:00 PM to 8:15 PM, at the Hôtel Eden, Place du 11 Août 1944 in Nogent-le-Rotrou.

L’événement Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE

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