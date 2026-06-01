Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou dimanche 21 juin 2026.

Nogent-le-Rotrou

Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche

Hôtel Eden Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 13:00:00

fin : 2026-06-21 20:30:00

Date(s) :

2026-06-21

La Balise du Perche fête la musique le 21 Juin !

Venez profiter de 8 concerts, d’une buvette, de crêpes et d’un espace pour les enfants.

De 13h à 20h15, à l’hôtel Eden, place du 11 Août 1944 à Nogent-le-Rotrou.

La Balise du Perche fête la musique le 21 Juin !

Venez profiter de 8 concerts, d’une buvette, de crêpes et d’un espace pour les enfants.

De 13h à 20h15, à l’hôtel Eden, place du 11 Août 1944 à Nogent-le-Rotrou. .

Hôtel Eden Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Balise du Perche is celebrating Music Day on June 21!

Come enjoy 8 concerts, a refreshment stand, crepes, and a kids’ area.

From 1:00 PM to 8:15 PM, at the Hôtel Eden, Place du 11 Août 1944 in Nogent-le-Rotrou.

L’événement Fête de la Musique organisée par La Balise du Perche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE