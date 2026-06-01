Fête de la musique O’Wake Gamaches
Fête de la musique O’Wake Gamaches dimanche 21 juin 2026.
Gamaches
Fête de la musique O’Wake
6 Chemin des Meuniers Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Marianne & JC Acoustic Band, vous embarquent pour un après-midi de musique acoustique, country et chanson française dans une ambiance festive et conviviale.
Buvette & restauration sur place
Venez chanter, danser et célébrer la musique !
Marianne & JC Acoustic Band, vous embarquent pour un après-midi de musique acoustique, country et chanson française dans une ambiance festive et conviviale.
Buvette & restauration sur place
Venez chanter, danser et célébrer la musique ! .
6 Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 07 10 83 49 owake.gamaches@gmail.com
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English :
Marianne & JC Acoustic Band invite you to an afternoon of acoustic music, country, and French songs in a festive and friendly atmosphere.
Refreshments and food available on site
Come sing, dance, and celebrate music!
L’événement Fête de la musique O’Wake Gamaches a été mis à jour le 2026-06-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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