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Fête de la musique O’Wake Gamaches

Fête de la musique O’Wake Gamaches dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 6 Chemin des Meuniers

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gamaches

Fête de la musique O’Wake

6 Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Marianne & JC Acoustic Band, vous embarquent pour un après-midi de musique acoustique, country et chanson française dans une ambiance festive et conviviale.
Buvette & restauration sur place
Venez chanter, danser et célébrer la musique !
Marianne & JC Acoustic Band, vous embarquent pour un après-midi de musique acoustique, country et chanson française dans une ambiance festive et conviviale.
Buvette & restauration sur place
Venez chanter, danser et célébrer la musique !   .

6 Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 07 10 83 49  owake.gamaches@gmail.com

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English :

Marianne & JC Acoustic Band invite you to an afternoon of acoustic music, country, and French songs in a festive and friendly atmosphere.
Refreshments and food available on site
Come sing, dance, and celebrate music!

L’événement Fête de la musique O’Wake Gamaches a été mis à jour le 2026-06-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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